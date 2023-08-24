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Город (Москва и область)     28.08.2023 09:14

Движение между станциями метро «Петровско-Разумовская» и «Селигерская» открыто раньше срока

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Теги:  Люблинско-Дмитровская линия  метро  участок  движение  Петровско-Разумовская  Селигерская 

28 августа — Mossovetinfo.ru — Раньше срока открыто движение на участке между станциями «Петровско-Разумовская» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 5:30 утра, на день раньше срока, откроем движение на участке Люблинско-Дмитровской линии: от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская», – говорится в сообщении.

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Карта места

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Теги: 
Люблинско-Дмитровская линия  метро  участок  движение  Петровско-Разумовская  Селигерская 

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