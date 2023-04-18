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Город (Москва и область)     19.04.2023 06:56

Движение на 19,5 км Новорижского шоссе, на мосту через Москву-реку, ограничили из-ремонта до конца 2023 года

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Теги:  Новорижское шоссе  Москва-река  мост  ремонт  движение  ограничение 

19 апреля, Mossovetinfo.ru - Движение автомобильного транспорта на 19,5 км Новорижского шоссе, на мосту через Москву-реку, ограничили из-за проведения планово-предупредительных работ до конца 2023 года, сообщила пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль».

«В связи с проведением планово-предупредительных работ ограничено движение по полосам на мосту через Москву-реку 19,5 км Новорижского шоссе», - говорится в сообщении.

На время производства работ будет вводиться ограничение движения по полосам для восстановления предаварийных дефектов деформационных швов.

Работы на проезжей части планируется провести в максимально короткие сроки и завершить в III квартале текущего года. Срок окончания всех работ на мосту - IV квартал 2023 года.

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Карта места

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Теги: 
Новорижское шоссе  Москва-река  мост  ремонт  движение  ограничение 

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