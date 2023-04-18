Движение на 19,5 км Новорижского шоссе, на мосту через Москву-реку, ограничили из-ремонта до конца 2023 года

19 апреля, Mossovetinfo.ru - Движение автомобильного транспорта на 19,5 км Новорижского шоссе, на мосту через Москву-реку, ограничили из-за проведения планово-предупредительных работ до конца 2023 года, сообщила пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль».



«В связи с проведением планово-предупредительных работ ограничено движение по полосам на мосту через Москву-реку 19,5 км Новорижского шоссе», - говорится в сообщении.



На время производства работ будет вводиться ограничение движения по полосам для восстановления предаварийных дефектов деформационных швов.



Работы на проезжей части планируется провести в максимально короткие сроки и завершить в III квартале текущего года. Срок окончания всех работ на мосту - IV квартал 2023 года.