Другие материалы
-
Город (Москва и область)
19.04.2023, 06:56
Движение на 19,5 км Новорижского шоссе, на мосту через Москву-реку, ограничили из-ремонта до конца 2023 года
19 апреля, Mossovetinfo.ru - Движение автомобильного транспорта на 19,5 км Новорижского шоссе, на мосту через Москву-рек...
-
Город (Москва и область)
19.04.2023, 06:17
Адресный перечень ярмарок выходного дня в городе Москве на 2023 год
19 апреля, Mossovetinfo.ru - В Москве возобновили свою работу ярмарки выходного дня, оборудованы 67 точек продаж в р...
-
Город (Москва и область)
18.04.2023, 17:45
МАИ переводит студентов на дистанционное обучение для предотвращения распространения кори
ОБНОВЛЕНО 18 апреля, 18:48 - Корь у студента Московского авиационного института не подтвердилась, сообщает пресс...