Движение на ряде улиц в центре Москвы перекрыто до субботы 29 июня из-за выпускного

28 июня — Mossovetinfo.ru — Движение транспорта на ряде улиц в центре столицы перекрыто до субботы 29 июня из-за выпускного вечера, сообщают в горадминистрации Москвы.



Движение будет закрыто, ограничено:



— с 8:00 28 июня до 7:00 29 июня на ул. Ильинка от Старой до Красной площади и в проезде от ул. Ильинка до ул. Варварка в районе д. 5 по Красной площади; с 16:00 28 июня до 7:00 29 июня на съезде с ул. Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта (первый съезд по ходу движения);



— 28 июня с 15:00 до 19:30 по одной крайней правой полосе на ул. Моховая; с 16:00 28 июня до 7:00 29 июня на внешней стороне Садового кольца от Крымской эстакады до д. 9, стр. 1 по ул. Крымский Вал и боковом проезде внешней стороны Садового кольца от д. 9, стр. 1 по ул. Крымский Вал до д. 9, стр. 57.



На некоторых участках ограничений запрещена парковка.