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Город (Москва и область)
28.06.2024, 11:04
Движение на ряде улиц в центре Москвы перекрыто до субботы 29 июня из-за выпускного
28 июня — Mossovetinfo.ru — Движение транспорта на ряде улиц в центре столицы перекрыто до субботы 29 июня из-за выпус...
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Город (Москва и область)
27.06.2024, 19:45
«Оранжевый» уровень опасности из-за жары объявлен в Москве на пятницу и субботу
27 июня — Mossovetinfo.ru — В пятницу и субботу в столице будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности и...
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Город (Москва и область)
26.06.2024, 10:05
Празднование Дня молодежи пройдет в парке «Ходынское поле» 29 и 30 июня
26 июня — Mossovetinfo.ru — Фестиваль «День молодежи» пройдет 29 и 30 июня в парке культуры и отдыха «Ходынское поле», с...