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Город (Москва и область)     18.03.2021 10:51

Движение на юго-западе Москвы ограничили до 4 апреля

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Теги:  метро  закрытие станций метро  организация движения  ограничение движения  выделенные полосы 

18 марта. Mossovetinfo.ru – С 18 марта по 4 апреля ограничено движение транспорта в районах Коньково, Черемушки и Обручевский, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

Движение ограничено в связи с закрытием с 20 марта по 2 апреля участка Калужско-Рижской линии метро от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки».

На время закрытия участка метро, для пассажиров будет запущен компенсационный автобус КМ. Для обеспечения беспрепятственного движения компенсационного автобусного маршрута и других маршрутов общественного транспорта, в районе закрытых станций появится временная выделенная полоса на участке улицы Миклухо-Маклая от улицы Академика Волгина до улицы Профсоюзная (в направлении улицы Профсоюзная).

Проезд по выделенке будет разрешен только автобусам, выезд такси на временную выделенку запрещен. Также временно запрещается проезд такси по существующей выделенной полосе на Профсоюзной улице от улицы Миклухо-Маклая до улицы Гарибальди.

Также для проезда будут закрыты улица Миклухо-Маклая от улицы Профсоюзная до дома 43 (при движении в сторону улицы Академика Волгина); улица Гарибальди от дома 23 до улицы Профсоюзная; дублер улицы Профсоюзная от дома 104/47 до улицы Миклухо-Маклая с закрытием съезда/выезда на дублер с улицы Профсоюзная в районе дома 98, корпус 1; боковой проезд улицы Профсоюзная в районе дома 85, корпус 1 и дома 39/25; подъезд к ТЦ «Черемушки» со стороны улицы Профсоюзная.

Кроме того, на время введения ограничений, личному транспорту будет запрещен выезд из ряда дворов на улице Профсоюзная, автомобилисты не смогут выполнять некоторые маневры, а также будет запрещена парковка на некоторых участках в зоне действия ограничений.

Подробнее о введенных ограничениях можно узнать здесь.

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Карта места

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Теги: 
метро  закрытие станций метро  организация движения  ограничение движения  выделенные полосы 

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