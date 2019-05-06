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Город (Москва и область)     06.05.2019 11:32

Движение ограничено по ряду переулков в Москве в связи с работами по благоустройству

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Теги:  ограничения движения  парковка  благоустройство 

6 мая. Mossovetinfo.ru – В связи с начавшимися работами по благоустройству, по ряду переулков в центре Москвы ограничено движение транспорта, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Движение ограничат вЕрмолаевском, Б.Козихинском, Богословском, Благовещенском и Вспольном переулках. Также в этих переулках будет запрещена парковка.


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Теги: 
ограничения движения  парковка  благоустройство 

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