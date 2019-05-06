6 мая. Mossovetinfo.ru – В связи с начавшимися работами по благоустройству, по ряду переулков в центре Москвы ограничено движение транспорта, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Движение ограничат вЕрмолаевском, Б.Козихинском, Богословском, Благовещенском и Вспольном переулках. Также в этих переулках будет запрещена парковка.
12:02 Город (Москва и область) За пять лет в Москве построят 55 новых станций метро
11:32 Город (Москва и область) Движение ограничено по ряду переулков в Москве в связи с работами по благоустройству
11:26 Происшествия Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом в Шереметьево
10:49 Происшествия В больницах Москвы находятся 9 пострадавших при возгорании самолета в Шереметьево
10:18 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление
08:56 Город (Москва и область) Красную площадь закроют для посетителей с 6 по 9 мая
08:50 В России Россиян ждет короткая рабочая неделя
14:36 Город (Москва и область) Отопление в Москве начнут отключать 6 мая
08:46 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 3 и 4 мая из-за мотофестиваля
13:28 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в дни массового посещения кладбищ
07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно