6 мая. Mossovetinfo.ru – В связи с начавшимися работами по благоустройству, по ряду переулков в центре Москвы ограничено движение транспорта, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Движение ограничат вЕрмолаевском, Б.Козихинском, Богословском, Благовещенском и Вспольном переулках. Также в этих переулках будет запрещена парковка.