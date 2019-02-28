28 февраля. Mossovetinfo.ru – Движение по Бесединскому мосту на МКАД будут поэтапно ограничивать до 20 июня в связи с проведением работ по капитальному ремонту моста, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.
Каждый раз ограничение будет затрагивать одну из пяти полос. Периоды закрытия: с 20 февраля по 31 марта, с 1 по 20 апреля, с 21 апреля по 9 мая, с 10 по 31 мая и с 1 по 20 июня.
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