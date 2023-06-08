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Город (Москва и область)     09.06.2023 09:30

Движение по Лефортовскому тоннелю и его съездах перекрывается с 9 по 13 июня

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Теги:  с 9 по 13 июня 2023 года  перекрытие движения  Лефортовский тоннель  съезды 

9 июня — Mossovetinfo.ru — С 23:00 9 июня до 5:00 13 июня будет временно закрыто движение в Лефортовском тоннеле и на его съездах в связи с заменой асфальта, сообщает Дептранс.

Рекомендовано строить маршрут заранее с учетом перекрытий.

Движение будет закрыто:
— на участке внешней стороны ТТК от улицы Золоторожский Вал (дом 11, строение 38) до Спартаковской площади (дом 1/2);
— на участке внутренней стороны ТТК от Спартаковской улицы (дом 16, строение 15) до шоссе Энтузиастов (дом 5, строение 2);
— на съезде с Лефортовской набережной на внутреннюю сторону ТТК в районе улицы Радио (дом 23/9, строение 2);
— на съезде с Красноказарменной набережной на внутреннюю сторону ТТК;
— на съезде с улицы Золоторожский Вал на внутреннюю сторону ТТК;
— на съезде с шоссе Энтузиастов в центр на внешнюю сторону ТТК.

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Карта места

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Теги: 
с 9 по 13 июня 2023 года  перекрытие движения  Лефортовский тоннель  съезды 

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