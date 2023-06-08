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Город (Москва и область)
09.06.2023, 09:30
Движение по Лефортовскому тоннелю и его съездах перекрывается с 9 по 13 июня
9 июня — Mossovetinfo.ru — С 23:00 9 июня до 5:00 13 июня будет временно закрыто движение в Лефортовском тоннеле и на его съ...
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Город (Москва и область)
08.06.2023, 13:33
Поддержка Собянина Путиным на выборах мэра Москвы очевидна - Песков
7 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поддержит мэра Москвы Сергея Собянина на предстоящих выб...
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Город (Москва и область)
08.06.2023, 11:59
Выборы губернатора Московской области назначены на 10 сентября
8 июня — Mossovetinfo.ru — Депутаты Мособлдумы утвердили на заседании в четверг проект постановления, предусматрив...