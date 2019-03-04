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Город (Москва и область)     04.03.2019 08:56

Движение по Маяковскому тоннелю возобновилось в обе стороны

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Теги:  дорожное движение  Маяковский тоннель  перекрытия 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Движение транспорта по Маяковскому тоннелю под Триумфальной площадью возобновилось в обе стороны, сообщается в официальном микроблоге Центра Организации дорожного движения в Twitter.

Ранее сообщалось, что движение по Маяковскому тоннелю перекроют с вечера воскресенья, 3 марта, до утра понедельника, 4 марта в связи с работами по укладке асфальта.


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Карта места

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Теги: 
дорожное движение  Маяковский тоннель  перекрытия 

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