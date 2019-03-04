4 марта. Mossovetinfo.ru – Движение транспорта по Маяковскому тоннелю под Триумфальной площадью возобновилось в обе стороны, сообщается в официальном микроблоге Центра Организации дорожного движения в Twitter.



Ранее сообщалось, что движение по Маяковскому тоннелю перекроют с вечера воскресенья, 3 марта, до утра понедельника, 4 марта в связи с работами по укладке асфальта.