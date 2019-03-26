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Город (Москва и область)     26.03.2019 15:59

Движение по ряду улиц на востоке Москвы ограничат в связи со строительством метро

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Теги:  ЦОДД  ограничение движения 

26 марта. Mossovetinfo.ru – Движение по ряду улиц в Преображенском и Красносельском районах Москвы, а также в районе Сокольники, ограничат в связи со строительством участка Большой кольцевой линии метро и перекрытием участка Сокольнической линии подземки, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Для приоритета движения общественного транспорта ряд улиц будет перекрыт, при этом будет обеспечен проезд местных жителей. На ряде улиц вводятся ограничения движения с сокращением количества полос для движения, кроме того, на ряде улиц будут введены ограничения на парковку. Полный список улиц, на которых вводятся ограничения, опубликован на официальном сайте ЦОДД.

Ограничения будут действовать с 02:30 30 марта, до 04:30 6 апреля.

Водителей просят заранее ознакомится с вводимыми ограничениями, выбирать маршруты объезда, планировать поездки на автомобиле во внепиковые часы, а по возможности пользоваться общественным транспортом.


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Теги: 
ЦОДД  ограничение движения 

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