26 марта. Mossovetinfo.ru – Движение по ряду улиц в Преображенском и Красносельском районах Москвы, а также в районе Сокольники, ограничат в связи со строительством участка Большой кольцевой линии метро и перекрытием участка Сокольнической линии подземки, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.



Для приоритета движения общественного транспорта ряд улиц будет перекрыт, при этом будет обеспечен проезд местных жителей. На ряде улиц вводятся ограничения движения с сокращением количества полос для движения, кроме того, на ряде улиц будут введены ограничения на парковку. Полный список улиц, на которых вводятся ограничения, опубликован на официальном сайте ЦОДД.



Ограничения будут действовать с 02:30 30 марта, до 04:30 6 апреля.



Водителей просят заранее ознакомится с вводимыми ограничениями, выбирать маршруты объезда, планировать поездки на автомобиле во внепиковые часы, а по возможности пользоваться общественным транспортом.