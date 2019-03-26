26 марта. Mossovetinfo.ru – Движение по ряду улиц в Преображенском и Красносельском районах Москвы, а также в районе Сокольники, ограничат в связи со строительством участка Большой кольцевой линии метро и перекрытием участка Сокольнической линии подземки, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Для приоритета движения общественного транспорта ряд улиц будет перекрыт, при этом будет обеспечен проезд местных жителей. На ряде улиц вводятся ограничения движения с сокращением количества полос для движения, кроме того, на ряде улиц будут введены ограничения на парковку. Полный список улиц, на которых вводятся ограничения, опубликован на официальном сайте ЦОДД.
Ограничения будут действовать с 02:30 30 марта, до 04:30 6 апреля.
Водителей просят заранее ознакомится с вводимыми ограничениями, выбирать маршруты объезда, планировать поездки на автомобиле во внепиковые часы, а по возможности пользоваться общественным транспортом.
16:36 Город (Москва и область) Еще один дом включен в программу реновации жилья в Москве
15:59 Город (Москва и область) Движение по ряду улиц на востоке Москвы ограничат в связи со строительством метро
15:45 Город (Москва и область) Сергей Собянин рассказал о социальных услугах в Москве
14:30 Город (Москва и область) Пешеходную доступность станций МЦД оценили с помощью беспилотников
14:18 Город (Москва и область) Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят до «Лианозово»
21:08 Общество Климатическая весна придет в Москву в конце марта
17:10 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июне
07:41 Общество Встречи префектов с жителями 27 марта. Адреса
20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка
10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом
10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников
17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта