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Город (Москва и область)     22.02.2019 13:46

Движение по ряду улиц в центре Москвы перекроют 23 февраля.

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Теги:  перекрытие движения  демонстрация  митинг 

22 февраля. Mossovetinfo.ru – Движение по ряду улиц в центре Москвы будет перекрыто в субботу, 23 февраля, в связи с проведением демонстрации и митинга, сообщает транспортный портал Москвы.

С 09:00 и до прохождения колонны будет перекрыт Страстной бульвар на участке от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка.

С 11:40 и до прохождения колонны будут перекрыты Страстной бульвар на участке от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка и улица Петровка на участке от Страстного бульвара до Театрального проезда.

С 12:45 до 13:00 будет перекрыт Театральный проезд в месте пересечения с улицей Петровка.

Сообщается, что сотрудники ГИБДД могут корректировать время перекрытия в зависимости от ситуации.


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Карта места

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Теги: 
перекрытие движения  демонстрация  митинг 

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