22 февраля. Mossovetinfo.ru – Движение по ряду улиц в центре Москвы будет перекрыто в субботу, 23 февраля, в связи с проведением демонстрации и митинга, сообщает транспортный портал Москвы.



С 09:00 и до прохождения колонны будет перекрыт Страстной бульвар на участке от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка.



С 11:40 и до прохождения колонны будут перекрыты Страстной бульвар на участке от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка и улица Петровка на участке от Страстного бульвара до Театрального проезда.



С 12:45 до 13:00 будет перекрыт Театральный проезд в месте пересечения с улицей Петровка.



Сообщается, что сотрудники ГИБДД могут корректировать время перекрытия в зависимости от ситуации.