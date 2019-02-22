22 февраля. Mossovetinfo.ru – Движение по ряду улиц в центре Москвы будет перекрыто в субботу, 23 февраля, в связи с проведением демонстрации и митинга, сообщает транспортный портал Москвы.
С 09:00 и до прохождения колонны будет перекрыт Страстной бульвар на участке от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка.
С 11:40 и до прохождения колонны будут перекрыты Страстной бульвар на участке от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка и улица Петровка на участке от Страстного бульвара до Театрального проезда.
С 12:45 до 13:00 будет перекрыт Театральный проезд в месте пересечения с улицей Петровка.
Сообщается, что сотрудники ГИБДД могут корректировать время перекрытия в зависимости от ситуации.
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