Движение по Тверской улице перекроют с 11 по 14 июня для замены асфальта

4 июня. Mossovetinfo.ru — Участок Тверской улицы и 1-й Тверской-Ямской улицы от Настасьинского переулка до Лесной улицы перекроют с 11 по 14 июня в связи с работами по замене асфальта, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



На время работ, движение автомобилей по данному участку будет полностью перекрыто.



По словам Бирюкова, в последний раз на этом участке дорожное покрытие меняли в 2017 году. Тогда асфальт был уложен по технологии бесшовной укладки «единым ковром». Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорогу без ремонта.



Однако, данные улицы относятся к дорогам первой категории, для которых межремонтный срок службы асфальта составляет три года. Из-за интенсивного движения на улицах образовалась колейность, которая может привести к ДТП. В связи с этим было принято решение о замене асфальта.



По словам Бирюкова, работы будут вестись круглосуточно, в ускоренном режиме. Укладка асфальта вновь будет происходить по бесшовной технологии «единым ковром». Такая технология позволяет сократить время работ.