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Город (Москва и область)     04.06.2021 11:39

Движение по Тверской улице перекроют с 11 по 14 июня для замены асфальта

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Теги:  Тверская улица  дорожные работы  ремонт 

4 июня. Mossovetinfo.ru — Участок Тверской улицы и 1-й Тверской-Ямской улицы от Настасьинского переулка до Лесной улицы перекроют с 11 по 14 июня в связи с работами по замене асфальта, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

На время работ, движение автомобилей по данному участку будет полностью перекрыто.

По словам Бирюкова, в последний раз на этом участке дорожное покрытие меняли в 2017 году. Тогда асфальт был уложен по технологии бесшовной укладки «единым ковром». Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорогу без ремонта.

Однако, данные улицы относятся к дорогам первой категории, для которых межремонтный срок службы асфальта составляет три года. Из-за интенсивного движения на улицах образовалась колейность, которая может привести к ДТП. В связи с этим было принято решение о замене асфальта.

По словам Бирюкова, работы будут вестись круглосуточно, в ускоренном режиме. Укладка асфальта вновь будет происходить по бесшовной технологии «единым ковром». Такая технология позволяет сократить время работ.

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Карта места

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Теги: 
Тверская улица  дорожные работы  ремонт 

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