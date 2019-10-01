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Город (Москва и область)     01.10.2019 09:21

Движение по участку Малой Дмитровки перекрыто до 14:00

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Теги:  Марк Захаров  прощание  перекрытие движения 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Движение по участку улицы Малая Дмитровка от Большого Путинковского переулка до Успенского переулка перекрыто до 14:00, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Движение перекрыто в связи с прощанием с известным режиссером, художественным руководителем театра «Ленком» Марком Захаровым, который скончался в Москве в субботу, 28 сентября.


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Карта места

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Теги: 
Марк Захаров  прощание  перекрытие движения 

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