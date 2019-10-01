1 октября. Mossovetinfo.ru – Движение по участку улицы Малая Дмитровка от Большого Путинковского переулка до Успенского переулка перекрыто до 14:00, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Движение перекрыто в связи с прощанием с известным режиссером, художественным руководителем театра «Ленком» Марком Захаровым, который скончался в Москве в субботу, 28 сентября.