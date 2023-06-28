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29.06.2023, 15:39
Движение поездов из-за схода вагонов на «Бирюлево-Товарная» планируется ввести в график в течение 90 минут
29 июня — Mossovetinfo.ru — Движение поездов юге Москвы, прерванное на участке в районе станции МЖД «Бирюлево-Товарн...
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Город (Москва и область)
28.06.2023, 22:25
«Желтый» уровень опасности, на четверг, 29 июня, объявлен в Московском регионе из-за града, грозы и сильного ветра
28 июня — Mossovetinfo.ru — В четверг, 29 июня, в Москве местами ожидается град, гроза и ветер, объявлен «желтый» уровен...
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Город (Москва и область)
28.06.2023, 07:19
В Москве заработал третий комплексный сервис искусственного интеллекта - Собянин
28 июня — Mossovetinfo.ru — Третий комплексный сервис искусственного интеллекта, который может одновременно выявит...