 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     29.06.2023 15:39

Движение поездов из-за схода вагонов на «Бирюлево-Товарная» планируется ввести в график в течение 90 минут

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Бирюлево-Товарная  поезда  сход  график  автобусы  электрички  МЖД  Домодедово  аэроэкспресс 

29 июня — Mossovetinfo.ru — Движение поездов юге Москвы, прерванное на участке в районе станции МЖД «Бирюлево-Товарная» из-за схода вагонов, планируется ввести в соответствие с графиком в течение 90 минут, — сообщает Дептранс Москвы.

На юге Москвы запустили бесплатные компенсационные автобусы в связи с ограничениями движения поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за схода вагонов на станции «Бирюлево-Товарная», - также сообщает Дептранс.

«Дептранс Москвы организовал бесплатные компенсационные маршруты, а также добавил автобусы на маршрут м97 «Бирюлево Западное - Битцевская аллея», - говорится в сообщении.
Пригородные поезда со стороны области курсируют от/до станции Бирюлево-Пассажирская, со стороны Москвы - от/до Варшавской.

Ранее сообщалось, что на Павелецком направлении МЖД восстановлено движение поездов по двум путям после схода грузовых вагонов на станции «Бирюлево-Товарная». До этого движение через станцию было полностью приостановлено, в том числе электричек Павелецкого направления МЖД и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово.

Добраться до аэропорта можно на экспресс-автобусе 1185 от метро «Домодедовская».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Бирюлево-Товарная  поезда  сход  график  автобусы  электрички  МЖД  Домодедово  аэроэкспресс 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:39 Город (Москва и область) Движение поездов из-за схода вагонов на «Бирюлево-Товарная» планируется ввести в график в течение 90 минут

10:10 Другое Береговая охрана США обнаружила останки, которые предположительно принадлежат погибшим на батискафе «Титан»

00:19 В мире Закупку Польшей интегрированной системы управления ПВО и ПРО на сумму $15 млрд одобрил Госдеп США

23:41 В России Правительство утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

22:25 Город (Москва и область) «Желтый» уровень опасности, на четверг, 29 июня, объявлен в Московском регионе из-за града, грозы и сильного ветра

Актуальные материалы

08:51 Другое Развитие искусственного интеллекта может привести к «вымиранию» человечества - специалисты по ИИ

14:10 В России Путин, обращаясь к участникам пресечения попытки мятежа: вы защитили конституционный строй, фактически остановили гражданскую войну

09:30 Общество Списки "элиты", улетевшей из России 24 июня при попытке вооруженного мятежа предложено опубликовать - Гусев

11:40 Город (Москва и область) На Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание по будням с 19:00 до 6:00 с 30 июня по 27 июля

09:46 Другое Батискаф "Титан" подвергся "катастрофическому взрыву", погибли все пять человек на борту

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru