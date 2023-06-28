Движение поездов из-за схода вагонов на «Бирюлево-Товарная» планируется ввести в график в течение 90 минут

29 июня — Mossovetinfo.ru — Движение поездов юге Москвы, прерванное на участке в районе станции МЖД «Бирюлево-Товарная» из-за схода вагонов, планируется ввести в соответствие с графиком в течение 90 минут, — сообщает Дептранс Москвы.



На юге Москвы запустили бесплатные компенсационные автобусы в связи с ограничениями движения поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за схода вагонов на станции «Бирюлево-Товарная», - также сообщает Дептранс.



«Дептранс Москвы организовал бесплатные компенсационные маршруты, а также добавил автобусы на маршрут м97 «Бирюлево Западное - Битцевская аллея», - говорится в сообщении.

Пригородные поезда со стороны области курсируют от/до станции Бирюлево-Пассажирская, со стороны Москвы - от/до Варшавской.



Ранее сообщалось, что на Павелецком направлении МЖД восстановлено движение поездов по двум путям после схода грузовых вагонов на станции «Бирюлево-Товарная». До этого движение через станцию было полностью приостановлено, в том числе электричек Павелецкого направления МЖД и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово.



Добраться до аэропорта можно на экспресс-автобусе 1185 от метро «Домодедовская».