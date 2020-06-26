26 июня. Mossovetinfo.ru – Движение поездов между станциями Каланчевская и Москва-Курская будет ограничено в период со 2 по 31 июля, в связи с проведением работ в рамках реализации проекта Московских центральных диаметров, сообщается на официальном сайте МЖД.



На Комсомольской площади проходят работы по установке опор на Каланчевском путепроводе, кроме того, идут работы по реконструкции автомобильных мостов на Старой и Новой Басманной улицах, пешеходного моста в Хомутовском переулке, автомобильного моста на улице Казакова, а также работы по строительству постоянной платформы на станции Каланчевская.



В связи с проводимыми работами, в указанный период по четным дням участок от Каланчевской до Курского вокзала будет закрыт для движения поездов с 11:20 до 14:15, по нечетным дням – с 12:20 до 14:15.



Кроме того, по нечетным дням с 11:20 до 12:20 будет закрыт первый главный путь. Движение в этот период будет осуществляться по второму главному пути в реверсивном режиме.



В выходные дни с 10:30 до 13:30 участок будет полностью закрыт для движения поездов, а в период с 13:30 до 18:30 движение будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме.



В связи с ограничениями со 2 по 31 июля изменится расписание движения поездов Курского и Рижского направлений МЖД, а также МЦД-2. Подробнее об изменения в расписании можно узнать на официальном сайте РЖД, в мобдильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на вокзалах и остановках.