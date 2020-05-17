17 мая. Mossovetinfo.ru – Движение поездов на Филевской линии метро восстановлено, сообщается в telegram-канале столичной подземки.



Ранее сообщалось, что движение поездов на Филевской линии метро было приостановлено из-за падения дерева на пути между станциями «Кунцевская» и «Пионерская».