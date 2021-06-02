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Город (Москва и область)     02.06.2021 08:29

Движение поездов в сторону Москвы затруднено на Горьковском направлении МЖД

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Теги:  МЖД  транспорт 

2 июня. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении электричек произошел утром 2 июня на Горьковском направлении МЖД. Об этом сообщает департамент транспорта.

Движение затруднено из-за остановки поезда по техническим причинам около станции Нижегродская в сторону Москвы. Поезд будет убран вспомогательным Локомотивом.

Обновлено: остановившийся поезд отправился самостоятельно и уже прибыл на Курский вокзал. Для восстановления расписания в график будут внесены изменения.

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Карта места

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Теги: 
МЖД  транспорт 

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