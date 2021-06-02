Движение поездов в сторону Москвы затруднено на Горьковском направлении МЖД

2 июня. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении электричек произошел утром 2 июня на Горьковском направлении МЖД. Об этом сообщает департамент транспорта.



Движение затруднено из-за остановки поезда по техническим причинам около станции Нижегродская в сторону Москвы. Поезд будет убран вспомогательным Локомотивом.



Обновлено: остановившийся поезд отправился самостоятельно и уже прибыл на Курский вокзал. Для восстановления расписания в график будут внесены изменения.