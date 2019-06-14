14 июня. Mossovetinfo.ru — Движение транспорта в районе улицы Пречистенка, закрытое на время тушения пожара, восстановлено, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Ранее в связи с пожаром в историческом здании на улице Пречистенка, был закроет проезд транспорта от Зубовской площади до Кропоткинского переулка, от Зубовской площади до Еропинского переулка, а также был закрыт съезд с Садового кольца на улицу Пречистенка.



После того, как пожар был ликвидирован, все ограничения сняты, движение восстановлено.