Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     13.05.2019 08:35

Движение в Благовещенском переулке перекроют с 14 по 19 мая

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  перекрытие движения  благоустройство 

13 мая. Mossovetinfo.ru – Движение по Благовещенскому переулку полностью перекроют с 23:00 14 мая до 23:00 19 мая в связи с работами по благоустройству, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Проехать к домам смогут только местные жители и машины спецтранспорта. Объехать перекрытый участок можно будет по Тверской улице, по Трехпрудному и Мамоновскому переулкам. В связи с перекрытием Благовещенского переулка, в Мамоновском переулке временно будет введено двухстороннее движение.

В рамках работ по благоустройству, в Благовещенском переулке будет обустроена кабельная канализация. Для этого будет прорыто 550 метров траншей и обустроено 20 колодцев. По окончании работ туда будут убраны все воздушные кабельные линии.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
перекрытие движения  благоустройство 

Возврат к списку

Лента новостей

09:50 В России В Кремле определили регионы с самым большим запросом на смену губернаторов

09:00 Происшествия Полицейские задержали водителя, обстрелявшего автобус на севере Москвы

08:44 Власть Рашкин подаст в понедельник иск в Верховный Суд РФ с запретом электронного голосования в Мосгордуму

08:35 Город (Москва и область) Движение в Благовещенском переулке перекроют с 14 по 19 мая

08:27 В России Роструд напомнил о следующих «длинных» выходных

Актуальные материалы

08:44 Власть Рашкин подаст в понедельник иск в Верховный Суд РФ с запретом электронного голосования в Мосгордуму

13:01 Город (Москва и область) Московские музеи можно будет посетить бесплатно с 13 по 19 мая

10:13 Общество Какой будет погода 9 мая в Москве

10:02 Город (Москва и область) Многие маршруты наземного транспорта изменятся 9 мая в Москве

09:58 Город (Москва и область) Как работает метро 9 мая в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru