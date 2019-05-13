13 мая. Mossovetinfo.ru – Движение по Благовещенскому переулку полностью перекроют с 23:00 14 мая до 23:00 19 мая в связи с работами по благоустройству, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Проехать к домам смогут только местные жители и машины спецтранспорта. Объехать перекрытый участок можно будет по Тверской улице, по Трехпрудному и Мамоновскому переулкам. В связи с перекрытием Благовещенского переулка, в Мамоновском переулке временно будет введено двухстороннее движение.



В рамках работ по благоустройству, в Благовещенском переулке будет обустроена кабельная канализация. Для этого будет прорыто 550 метров траншей и обустроено 20 колодцев. По окончании работ туда будут убраны все воздушные кабельные линии.