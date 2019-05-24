24 мая. Mossovetinfo.ru – В течение дня пятницы, 24 мая, частично перекрыто движение транспорта, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.



С 08:00 до 15:00 для проезда автомобилей будут закрыты участок улицы Ильинка от Красной площади до Старой площади, а также участок Красной площади от улицы Ильинка, до улицы Варварка.



Перекрытия введены в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры.