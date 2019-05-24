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Город (Москва и область)     24.05.2019 08:29

Движение в районе Красной площади перекрыто до 15:00 24 мая

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Теги:  перекрытие движения  Красная площадь  День славянской письменности и культуры 

24 мая. Mossovetinfo.ru – В течение дня пятницы, 24 мая, частично перекрыто движение транспорта, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.

С 08:00 до 15:00 для проезда автомобилей будут закрыты участок улицы Ильинка от Красной площади до Старой площади, а также участок Красной площади от улицы Ильинка, до улицы Варварка.

Перекрытия введены в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры.


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Карта места

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Теги: 
перекрытие движения  Красная площадь  День славянской письменности и культуры 

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