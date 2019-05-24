Другие материалы
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Город (Москва и область)
24.05.2019, 09:19
На улицах Москвы высадили более 19 тысяч кустарников
24 мая. Mossovetinfo.ru – Более 19 тысяч кустарников высадили на улицах Москвы, благоустроенных в 2018 году, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Кустарники высадили...
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Город (Москва и область)
24.05.2019, 08:52
Летние детские лагеря откроются в 8 московских парках
24 мая. Mossovetinfo.ru – Летние детские лагеря будут открыты в восьми московских парках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Детские лагеря, в которых дети смогут...
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Город (Москва и область)
24.05.2019, 08:29
Движение в районе Красной площади перекрыто до 15:00 24 мая
24 мая. Mossovetinfo.ru – В течение дня пятницы, 24 мая, частично перекрыто движение транспорта, сообщается на Едином транспортном портале Москвы. С 08:00 до 15:00 для проезда автомобилей буд...