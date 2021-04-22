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Город (Москва и область)     22.04.2021 10:56

Движение в центре Москвы частично перекроют 22 и 29 апреля из-за ММКФ

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Теги:  ограничения движения  перекрытие движения  Московский международный кинофестиваль 

22 апреля. Mossovetinfo.ru — В связи с проведением церемоний открытия и закрытия Московского международного кинофестиваля, 22 и 29 апреля будет перекрыто движение по ряду улиц в центре Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу дептранса.

22 и 29 апреля с 14:30 до 23:59 будет перекрыто движение транспорта по Большому Путинковскому переулку на участке от Нарышкинского проезда до улицы Тверская, по улице Малая Дмитровка от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка, по Пушкинской площади от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара.

Ранее сообщалось, что 23 и 24 апреля движение транспорта в Москве ограничат из-за подготовки к Параду Победы 9 мая.

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Карта места

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Теги: 
ограничения движения  перекрытие движения  Московский международный кинофестиваль 

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