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Город (Москва и область)     18.06.2019 09:23

Движение в центре Москвы ограничат 20 и 21 июня в связи с проведением бала «Выпускник»

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Теги:  выпускной  перекрытие движения 

18 июня. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением бала «Выпускник», 20 и 21 июня будет перекрыто движение по ряду улиц в центре Москвы, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.

С 21:00 четверга, 20 июня и до окончания мероприятия будет перекрыто движение транспорта по улице Ильинка.

С 23645 четверга, 20 июня и до 00:15 пятницы, 21 июня для движения транспорта будут закрыты Москворецкая улица, Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост и улица Варварка.


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Теги: 
выпускной  перекрытие движения 

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