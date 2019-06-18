18 июня. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением бала «Выпускник», 20 и 21 июня будет перекрыто движение по ряду улиц в центре Москвы, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.
С 21:00 четверга, 20 июня и до окончания мероприятия будет перекрыто движение транспорта по улице Ильинка.
С 23645 четверга, 20 июня и до 00:15 пятницы, 21 июня для движения транспорта будут закрыты Москворецкая улица, Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост и улица Варварка.
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