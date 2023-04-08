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Город (Москва и область)     08.04.2023 20:07

Движение возле кладбищ ограничат 9, 16 и 23 апреля

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Теги:  Москва  апрель  кладбища  транспорт  Дептранс 

8 апреля. Mossovetinfo.ru - 9, 16 и 23 апреля с 06:00 до улучшения транспортной ситуации рядом с московскими кладбищами из-за пасхальных праздников ограничат движение транспорта, сообщает портал горадминистрации столицы.

Это касается дорог возле Бутовского, Домодедовского, Захарьинского, Митинского, Николо-Архангельского, Перепечинского, Химкинского, Хованского и Щербинского кладбищ.

В эти дни к существующим автобусам, которые возят пассажиров к городским и пригородным кладбищам, добавятся бесплатные экспрессные маршруты (схема).

Временные знаки, ограничивающие остановку и стоянку, появятся:
— на нечётной стороне Волоколамского проезда;
— на участке бокового проезда улицы Планерной (в Проектируемом проезде № 5492) от улицы Фомичёвой до дома 12;
— на Планерной улице (по чётной стороне в районе дома 4, корпус 1 — дома 6);
— на участке Пятницкого шоссе от пересечения с улицей Барышихой до пересечения с подъездной дорогой к Митинскому кладбищу;
— в Проектируемом проезде № 6418;
— на участке улицы Маршала Савицкого в районе дома 32.

Приоритет движения изменят на пересечении Пятницкого шоссе и подъездной дороги к Митинскому кладбищу. А в проезде Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади и на участке бокового проезда улицы Планерной (Проектируемого проезда № 5492) от дома 12, корпус 1 до ТПУ «Планерная» будет ограничено движение транспорта.
На участке Пятницкого шоссе от пересечения с улицей Митинской (Муравской) до пересечения с улицей Барышихой будет работать выделенная полоса для общественного транспорта в сторону области.

В Восточном округе ограничат движение на участках улицы Вешняковской (от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный Казанец); на улице Суздальской (от Городецкой до Николо-Архангельского проезда по направлению в область); на участке Проектируемого проезда № 326 (от Салтыковской улицы до Николо-Архангельского проезда); по Николо-Архангельскому проезду от Салтыковской улицы до кладбища.

В Западном округе движение будет ограничено на участке улицы Рузской (от Покрышкина до Коштоянца); по Боровскому и Востряковскому шоссе от Никулинской до Озёрной улицы.

На юго-западе ограничения введут в Молодцовском проезде и на путепроводе через Симферопольское шоссе от Типографской улицы до Щербинского кладбища.

В Южном округе перекроют дублёр Каширского шоссе от улицы Маршала Захарова до Орехового бульвара в сторону области. В Северном округе закроют для машин участки Новосходненского шоссе (от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище), Фестивальной улицы (от Ленинградского шоссе до Смольной улицы) и дорогу к Перепечинскому кладбищу.

В Троицком и Новомосковском округах движение ограничат на участке улицы Адмирала Корнилова от Киевского до Калужского шоссе. Ограничения будут действовать 9, 16, 23 и 25 апреля.

В Юго-Западном округе ограничения введут 9, 15, 16, 23 апреля на Санаторной и Тютчевской аллеях, в Новоясеневском тупике и проезде от улицы Каховки до Перекопской. Также будет введено одностороннее движение на улицах Николая Сироткина, Гагарина и Кузнецова для подъезда к Захарьинскому кладбищу и на улице Миргородской и в 1-м Миргородском переулке для подъезда к Бутовскому кладбищу.

Кроме того, 8, 15, 22 и 25 апреля будет перекрыт дублёр Каширского шоссе от улицы Шипиловской до Орехового бульвара в сторону области.

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Теги: 
Москва  апрель  кладбища  транспорт  Дептранс 

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