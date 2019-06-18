18 июня. Mossovetinfo.ru – Дворец гимнастики Ирины Виннер-Усмановой открылся на территории спорткомплекса «Лужники».



На церемонии открытия дворцы мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность Ирине Виннер Усмановой и Алишеру Усманову за то, что построенный на частные инвестиции дворец будет некоммерческим, и заявил, что Москва поможет в эксплуатации нового спортивного объекта.



Дворец гимнастики выполнен по индивидуальному проекту, его отличительной особенностью являются крыша, выполненная в виде развивающейся гимнастической ленты и витражное остекление фасада высотой до 26 метров.



Внутри здания расположены главная арена, на которой можно проводить соревнования любого уровня, а также концерты, так как трибуны главной арены трансформируются. Кроме того, в здании расположены три тренировочных зала, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, сауны, столовая, буфет, мультимедиа-музей, фойе для зрителей, тренажерный зал, медицинские комнаты, пресс-центр, комментаторские кабины, а также технические и вспомогательные помещения. В отдаленной части здания расположена гостиница для спортсменов и тренеров на 110 мест.



Строительство Дворца гимнастики началось по инициативе Ирины Виннер-Усмановой в 2017 году. Дворец был построен на частные инвестиции, земля под строительство была предоставлена правительством Москвы. Генеральным подрядчиком выступила государственная компания МИП- Строй№1.