9 сентября. Mossovetinfo.ru - В Подмосковье состоялись выборы в советы депутатов муниципальных образований. Как сообщили в Мособлизбиркоме, состоялась 31 избирательная кампания. Явка составила 23,63%



В бюллетени были включены почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграли 584 мандата.



Результаты выборов «Единая Россия» – 421 мандат;·самовыдвиженцы– 71; КПРФ – 57;· «Справедливая Россия»– 30; ЛДПР – 3; «Родинв» – 1;· «Яблоко» – 1.