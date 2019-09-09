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Город (Москва и область)     09.09.2019 19:09

«Единая Россия» получила 421 мандат на муниципальных выборах в Подмосковье

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Теги:  выборы  выборы-2019  Московская область  Подмосковье 

9 сентября. Mossovetinfo.ru - В Подмосковье состоялись выборы в советы депутатов муниципальных образований. Как сообщили в Мособлизбиркоме, состоялась 31 избирательная кампания. Явка составила 23,63%

В бюллетени были включены почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграли 584 мандата.

Результаты выборов «Единая Россия» – 421 мандат;·самовыдвиженцы– 71; КПРФ – 57;· «Справедливая Россия»– 30; ЛДПР – 3; «Родинв» – 1;· «Яблоко» – 1.


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Теги: 
выборы  выборы-2019  Московская область  Подмосковье 

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