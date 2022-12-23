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Город (Москва и область)     23.12.2022 08:40

Экс мэр Махачкалы Салман Дадаев назначен заместителем префекта Юго-Восточного административного округа Москвы

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Теги:  Дадаев  Москва  Собянин  ЮВАО  назначения  биография 

23 декабря. Mossovetinfo.ru - Салман Дадаев назначен на должность заместителя префекта Юго-Восточного административного округа, соответствующее распоряжение № 799-РМ от 22.12.2022 «О Дадаеве С.К.» подписал Мэр Москвы Сергей Собянин и документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства.

«Принять Дадаева Салмана Кадиявовича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы», - говорится в распоряжении мэра. С Дадаевым заключен служебный контракт сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра

28 ноября ИА МОССОВЕТ сообщало, что бывший мэр Махачкалы Салман Дадаев, подавший в отставку в понедельник, займет руководящую должность в одной из префектур Москвы. Депутаты городского собрания Махачкалы, избравшие в январе 2019 года Салмана Дадаева, проголосовали за отставку мэра Дагестана, который панее работал в Москве.

Биографическая справка: Дадаев Салман Кадиявович

родился 18 июля 1979 год, Махачкала, Дагестанская АССР;

с 22 декабря 2022 года - заместитель префекта Юго-Восточного административного округа Москвы;

с 31 января 2019 года по 28 ноября 2022 года — глава муниципального образования город Махачкала;

с мая 2017 года — глава управы Басманного района города Москвы. Назначен на должность мэром Москвы Сергеем Собяниным.

С июля 2004 по март 2010 г. – ведущий специалист-юрист управы района Метрогородок города Москвы. В марте 2010 года назначен первым заместителем главы управы района Метрогородок города Москвы по вопросам жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства. С 2012 по 2014 гг. – первый заместитель главы управы района Сокольники по вопросам экономики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. С сентября 2014 года — первый заместитель главы управы района Хорошёво-Мнёвники города Москвы по вопросам строительства.

До 2004 года работал в коммерческих организациях. С мая 2000 по ноябрь 2002 – юрист второй категории юридического отдела ОАО «Сулагэнерго». С 2004 по 2004 годы возглавлял отдел коммерции и ценных бумаг, начальник юридического отдела ОАО «16-й таксомоторный парк».

После окончания школы окончил в 2002 году с отличием Дагестанский государственный университет (юридический факультет) затем учился в аспирантуре Московского государственного юридического университета.

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Теги: 
Дадаев  Москва  Собянин  ЮВАО  назначения  биография 

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