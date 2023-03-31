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Город (Москва и область)     03.04.2023 08:25

Экспортные контракты после прохождения акселерационных программ заключили 90% компаний - Собянин

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Теги:  Москва  бизнес  предприниматели  обучение  экспорт  контракты  Собянин 

3 апреля, Mossovetinfo.ru - Экспортные контракты после прохождения акселерационных программ заключили 90% компаний столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"90% московских компаний заключили экспортные контракты после прохождения акселерационных программ", - написал Собянин.

Мэр уточнил, что После обучения предприниматели заключили контракты на общую сумму больше 2 млрд руб. . Участникам программ, которые проводит Московский экспортный центр, рассказывают, как наращивать свое присутствие на международном рынке, презентовать продукты зарубежным партнерам, составлять дорожную карту по выходу на иностранные рынки.

Сейчас открылся набор на программу "Экспортеры 2.0" - ускоренный четырехмесячный обучающий курс по выходу на экспорт, - также сообщил мэр.

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Карта места

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Теги: 
Москва  бизнес  предприниматели  обучение  экспорт  контракты  Собянин 

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