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Город (Москва и область)     04.04.2019 14:24

Экспозиция кварталов по программе реновации открылась в Москве

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Теги:  программа реновации жилья  публичные слушания  программа реновации  проекты  реновация жилья 

4 апреля. Mossovetinfo.ru – экспозиция, на которой представлены проекты планировок шести кварталов по программе реновации жилья, открылась в информационном центре в «Доме на Брестской».

Экспозиция, которая продлится до 10 апреля, стала первым этапом публичных слушаний по проектам. В ходе демонстрации экспозиции посетители могут оставлять свои замечания, которые будут учтены на этапе очных слушаний и будут переданы проектировщикам для анализа.

На первые публичные слушания выставлены проекты кварталов, которые запланированы к строительству в районах Северное Тушино, Митино, Очаково-Матвеевское, Солнцево, Ивановское и Метрогородок. Очные слушания по представленным проектам начнутся 11 апреля. С жителями обсудят как будут выглядеть новые кварталы, где будут расположены общественные пространства, детские и спортивные площадки, где разместятся объекты социальной инфраструктуры, парковочные пространства, как будет благоустроена прилегающая территория.

Ранее глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что всего в работе находятся 89 проектов планировки новых кварталов в разной степени готовности. До конца года все они будут представлены на публичные слушания.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  публичные слушания  программа реновации  проекты  реновация жилья 

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