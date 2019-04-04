4 апреля. Mossovetinfo.ru – экспозиция, на которой представлены проекты планировок шести кварталов по программе реновации жилья, открылась в информационном центре в «Доме на Брестской».
Экспозиция, которая продлится до 10 апреля, стала первым этапом публичных слушаний по проектам. В ходе демонстрации экспозиции посетители могут оставлять свои замечания, которые будут учтены на этапе очных слушаний и будут переданы проектировщикам для анализа.
На первые публичные слушания выставлены проекты кварталов, которые запланированы к строительству в районах Северное Тушино, Митино, Очаково-Матвеевское, Солнцево, Ивановское и Метрогородок. Очные слушания по представленным проектам начнутся 11 апреля. С жителями обсудят как будут выглядеть новые кварталы, где будут расположены общественные пространства, детские и спортивные площадки, где разместятся объекты социальной инфраструктуры, парковочные пространства, как будет благоустроена прилегающая территория.
Ранее глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что всего в работе находятся 89 проектов планировки новых кварталов в разной степени готовности. До конца года все они будут представлены на публичные слушания.
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