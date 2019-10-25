25 октября. Mossovetinfo.ru – В пятницу, 25 октября, в Москве открывается экспозиция, на которой будут представлены проекты пяти кварталов, планируемых к постройке в рамках программы реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Ранее сообщалось, что на публичные слушания вынесено еще пять проектов кварталов по программе реновации жилья.
Три из представленных проектов планируется построить в Юго-Западном административном округе Москвы, один на севере столицы и один на юго-востоке города.
Все представленные проекты вынесены на публичные слушания. В рамках экспозиции жители смогут увидеть 3D-визуализации будущих кварталов, задать свои вопросы.
Экспозиции продлятся до 31 октября. После этого, 5 ноября состоятся собрания участников публичных слушаний, на которых жители обменяются мнениями с разработчиками, смогут оставить свои отзывы и пожелания.
Кроме того, свои замечания жители смогут отправить разработчикам еще в течение 7 дней после окончания публичных слушаний.
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