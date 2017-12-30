Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Город     30.12.2017 10:57

Электричка сбила насмерть мужчину на станции Москва-3

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  электричка  происшествия  смерть 

30 декабря. Mossovetinfo.ru – Электричка насмерть сбила мужчину на станции Москва-3 Ярославского направления МЖД, сообщает Московское межрегиональное управление на транспорте СК РФ.

30 декабря около 03:05 неизвестный мужчина был травмирован проходящим электропоездом при попытке взобраться на платформу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
электричка  происшествия  смерть 

Возврат к списку

Лента новостей

12:06 Город Какие музеи бесплатно работают в праздники в Москве

12:04 Город Московские музеи со 2 по 7 января можно посетить бесплатно

11:52 Город Мужчину зарезали на корпоративе в Москве

11:47 Город Где можно запускать пиротехнику в Москве в праздники

11:38 Город Где в Москве запустят фейерверки в Москве в новогоднюю ночь

Актуальные материалы

20:49 В России Инициативная группа выдвинула Путина на выборы-2018

07:31 Город Новый год-2018. Точки запуска фейерверков в Москве

18:09 Партинформ ЕР не отдаст свои голоса конкурентам для прохождения мунфильтра на выборах мэра Москвы

В блогосфере

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru