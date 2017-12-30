30 декабря. Mossovetinfo.ru – Электричка насмерть сбила мужчину на станции Москва-3 Ярославского направления МЖД, сообщает Московское межрегиональное управление на транспорте СК РФ.



30 декабря около 03:05 неизвестный мужчина был травмирован проходящим электропоездом при попытке взобраться на платформу. От полученных травм мужчина скончался на месте.



По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.