30 декабря. Mossovetinfo.ru – Электричка насмерть сбила мужчину на станции Москва-3 Ярославского направления МЖД, сообщает Московское межрегиональное управление на транспорте СК РФ.
30 декабря около 03:05 неизвестный мужчина был травмирован проходящим электропоездом при попытке взобраться на платформу. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
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