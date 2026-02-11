Другие материалы
-
Город (Москва и область)
13.02.2026, 10:00
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявлен в столичном регионе
13 февраля — Mossovetinfo.ru — «Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 21:0...
-
Город (Москва и область)
13.02.2026, 09:44
Электрички на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД опаздывают на 10-20 минут по техпричинам
13 февраля — Mossovetinfo.ru — Электрички на МЦД-2 в черте города и далее на Рижском направлении МЖД опаздывают из-за ...
-
Город (Москва и область)
11.02.2026, 15:47
Путин наградил Анастасию Ракову орденом «За заслуги перед Отечеством»
11 февраля — Mossovetinfo.ru — Указ о награждении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастаси...