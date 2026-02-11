Электрички на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД опаздывают на 10-20 минут по техпричинам

13 февраля — Mossovetinfo.ru — Электрички на МЦД-2 в черте города и далее на Рижском направлении МЖД опаздывают из-за остановки поезда по техническим, сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.



«На МЦД-2 и Рижском направлении затруднено движение через станцию «Павшино» из-за остановки состава по техническим причинам. К нему уже направлен вспомогательный локомотив, который уберет состав с путей», – говорится в материале.



Корреспондент ИА МОССОВЕТ, отмечает, что график опоздания, согласно сервисам движения электриричек, составляет 10-20 минут.



В то же время, как сообщает МЖД, часть поездов проследует укороченными маршрутами. Ряд поездов на участке от «Нахабино» до «Тушинской» следует по соседнему пути.



По информации пресс-службы МЖД, остановка поезда произошла из-за пережога контактного провода.