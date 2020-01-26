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Город (Москва и область)     26.01.2020 10:30

Электробус вышел на 20-й по счету маршрут в Москве

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Теги:  электробусы  транспорт 

26 января. Mossovetinfo.ru – Электробусы начали работать на маршруте № 832 на западе Москвы. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы. Это двадцатый по счету маршрут электробусов в городе.

Маршруте № 832: Осенний бульвар -  метро «Крылатское - дублер Рублевского шоссе - Крылатская улица - Островная улица – спортцентр «Крылатское».


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Карта места

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Теги: 
электробусы  транспорт 

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