26 января. Mossovetinfo.ru – Электробусы начали работать на маршруте № 832 на западе Москвы. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы. Это двадцатый по счету маршрут электробусов в городе.



Маршруте № 832: Осенний бульвар - метро «Крылатское - дублер Рублевского шоссе - Крылатская улица - Островная улица – спортцентр «Крылатское».