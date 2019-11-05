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Город (Москва и область)     05.11.2019 10:13

Электробусы начали курсировать по двум маршрутам от Киевского вокзала

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Теги:  общественный транспорт  электробусы 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – Электробусы начали работать еще на двух маршрутах в Москве, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.

Теперь электробусы работают на маршруте № т34 (Киевский вокзал – улица Кравченко) и маршруте № 791 (Киевский вокзал – 4-й Сетуньский проезд). Таким образом количество маршрутов, на которых работают электробусы, достигло 16.

В общей сложности на маршрутах наземного общественного транспорта в Москве работает 245 электробусов.


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Теги: 
общественный транспорт  электробусы 

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