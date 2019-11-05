5 ноября. Mossovetinfo.ru – Электробусы начали работать еще на двух маршрутах в Москве, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.



Теперь электробусы работают на маршруте № т34 (Киевский вокзал – улица Кравченко) и маршруте № 791 (Киевский вокзал – 4-й Сетуньский проезд). Таким образом количество маршрутов, на которых работают электробусы, достигло 16.



В общей сложности на маршрутах наземного общественного транспорта в Москве работает 245 электробусов.