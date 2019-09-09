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Город (Москва и область)     09.09.2019 11:09

Электробусы начали работать на 14-м маршруте в Москве

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Теги:  общественный транспорт  электробусы 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Электробусы начали работать на еще одном маршруте в Москве, таким образом количество маршрутов, где работают электробусы достигло 14, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.

Маршрут т14 проходит от платформы Северянин до Электрозаводского моста.

В общей сложности в Москве на маршрутах общественного транспорта работает 200 электробусов. С начала работы осенью 2018 года электробусы в Москве перевезли уже более 11 миллионов пассажиров.

Кроме того, в сообщении отмечается, что парк на ул. Бочкова филиала «Северо-восточный» полностью перешел на электробусы.


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Теги: 
общественный транспорт  электробусы 

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