9 сентября. Mossovetinfo.ru – Электробусы начали работать на еще одном маршруте в Москве, таким образом количество маршрутов, где работают электробусы достигло 14, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.



Маршрут т14 проходит от платформы Северянин до Электрозаводского моста.



В общей сложности в Москве на маршрутах общественного транспорта работает 200 электробусов. С начала работы осенью 2018 года электробусы в Москве перевезли уже более 11 миллионов пассажиров.



Кроме того, в сообщении отмечается, что парк на ул. Бочкова филиала «Северо-восточный» полностью перешел на электробусы.