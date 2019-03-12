12 марта. Mossovetinfo.ru – Электробусы вышли на маршрут троллейбуса №36, маршрут полностью перешел на обслуживание транспортом нового типа, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.
Всего на маршрутах общественного транспорта Москвы в настоящий момент работает около 60 электробусов. С начала работы они перевезли более 2 миллионов пассажиров. Ежедневно услугами электробусов пользуется около 30 тысяч пассажиров.
Все электробусы, работающие в Москве – отечественного производства. Они производятся российскими компаниями ГАЗ и КАМАЗ, с которыми заключены контракты на поставку в Москву 300 электробусов и 98 зарядных станций. Все электробусы выполнены в низкопольном варианте, снабжены пандусами, что облеспечивает комфорт для всех граждан, включая маломобильных. Также электробусы оснащены системами климат-контроля, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными табло, системами спутниковой навигации и бесплатным Wi-Fi. Каждый электробус может перевозить до 85 пассажиров и имеет 30 сидячих мест.
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