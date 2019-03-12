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Город (Москва и область)     12.03.2019 09:11

Электробусы начали работу на шестом маршруте в Москве

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Теги:  общественный транспорт  электробусы 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Электробусы вышли на маршрут троллейбуса №36, маршрут полностью перешел на обслуживание транспортом нового типа, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.

Всего на маршрутах общественного транспорта Москвы в настоящий момент работает около 60 электробусов. С начала работы они перевезли более 2 миллионов пассажиров. Ежедневно услугами электробусов пользуется около 30 тысяч пассажиров.

Все электробусы, работающие в Москве – отечественного производства. Они производятся российскими компаниями ГАЗ и КАМАЗ, с которыми заключены контракты на поставку в Москву 300 электробусов и 98 зарядных станций. Все электробусы выполнены в низкопольном варианте, снабжены пандусами, что облеспечивает комфорт для всех граждан, включая маломобильных. Также электробусы оснащены системами климат-контроля, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными табло, системами спутниковой навигации и бесплатным Wi-Fi. Каждый электробус может перевозить до 85 пассажиров и имеет 30 сидячих мест.


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Карта места

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Теги: 
общественный транспорт  электробусы 

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