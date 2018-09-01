1 сентября. Mossovetinfo.ru – Первый электробус с пассажирами выйдет на улицы Москвы 1 сентября. Он будет курсировать по маршруту троллейбуса № 73 «6-й микрорайон Бибирева» — «ВДНХ (южный вестибюль)». С 1 по 30 сентября проезд в электробусах будет бесплатным.



До конца 2018 года электробусы планируется запустить на шести маршрутах, которые проходят через 22 района Москвы.



Список маршрутов:



— № 73 «6-й микрорайон Бибирева» — «ВДНХ (южный вестибюль)»;

— Т25 «Проспект Буденного» — «Метро “Лубянка”» — «Политехнический музей»;

— № 83 «Уссурийская улица» — «Метро “Преображенская площадь”»;

— № 42 «Рижский вокзал» — «Метро “Петровский парк”»;

— № 76 «Холмогорская улица» — «Метро “ВДНХ”»;

— № 36 «Бескудниковский переулок» — «1-я Останкинская улица».