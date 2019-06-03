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Город (Москва и область)     03.06.2019 09:13

Электробусы запустили еще на двух маршрутах общественного транспорта Москвы

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Теги:  электробусы  общественный транспорт 

3 июня. Mossovetinfo.ru – Электробусы начали работу еще на двух маршрутах общественного транспорта столицы, сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

Теперь электробусы работают на автобусном маршруте «т25» от станции метро «Лубянка» до проспекта Буденного, и на троллейбусном маршруте № 42 от Рижского вокзала до Петровского парка. Сообщается, что на маршруте «т25» электробусы полностью заменили дизельные автобусы.

Таким образом, количество городских маршрутов общественного транспорта, на которых курсируют электробусы выросло до 8. Сегодня в Москве работает более 100 электробусов. До конца текущего года и количество вырастет до 300.


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Теги: 
электробусы  общественный транспорт 

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