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Город (Москва и область)     21.05.2019 10:38

Электродепо «Нижегородское» построят на месте самостроя в Лефортово

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Теги:  самострой  строительство 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Электродепо «Нижегородское», которое будет обслуживать Большую Кольцевую линию метро, будет построено на месте самостроя в Лефортово, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Сообщается, что Госинспекция по недвижимости обнаружила на Шоссе Энтузиастов два здания (трех- и четырехэтажное) построенные без разрешительной документации и без получения прав на земельный участок.

В настоящий момент незаконно построенные здания демонтированы, участок, площадью 700 квадратных метро освобожден, на нем началось строительство электродепо.


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Карта места

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Теги: 
самострой  строительство 

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