21 мая. Mossovetinfo.ru – Электродепо «Нижегородское», которое будет обслуживать Большую Кольцевую линию метро, будет построено на месте самостроя в Лефортово, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.



Сообщается, что Госинспекция по недвижимости обнаружила на Шоссе Энтузиастов два здания (трех- и четырехэтажное) построенные без разрешительной документации и без получения прав на земельный участок.



В настоящий момент незаконно построенные здания демонтированы, участок, площадью 700 квадратных метро освобожден, на нем началось строительство электродепо.