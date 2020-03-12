Другие материалы
-
Город (Москва и область)
12.03.2020, 11:43
Москва готова к проведению электронного голосования по поправке в Конституцию - власти
12 марта. Mossovetinfo.ru – Москва технически полностью готова к проведению электронного голосования по поправке в Конституцию, сообщил на заседании Общественной палат столицы начальник Управления ...
-
Город (Москва и область)
12.03.2020, 10:43
Электронное голосование предусмотрено в законе о поправке в Конституцию
12 марта. Mossovetinfo.ru – Возможность проведения электронного голосования предусмотрено в законе о поправке в Конституцию РФ и не требует изменения законодательства Москвы, сообщил глава Мосгорду...
-
Город (Москва и область)
12.03.2020, 09:26
Количество домов, попавших в программу капремонта в Москве, сократилось из-за реновации
12 марта. Mossovetinfo.ru – В связи с запуском программы реновации, в Москве сократилось количество домов, входящих в программу капитального ремонта, сообщил в интервью «Российской газете» генераль...