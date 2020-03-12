12 марта. Mossovetinfo.ru – Возможность проведения электронного голосования предусмотрено в законе о поправке в Конституцию РФ и не требует изменения законодательства Москвы, сообщил глава Мосгордумы Алексей Шапошников.



По словам Шапошникова, в законе о поправке в Конституцию прописана норма о возможности организации электронного голосования при наличии условий для его проведения. Глава Мосгордумы подчеркнул, что Москва является единственным российским регионом, в котором отработан механизм электронного голосования. В качестве эксперимента электронного голосование проводилось в Москве в сентябре 2019 года на выборах в Мосгордуму.



Всенародное голосование по поправке в Конституцию планируется провести 22 апреля.



Закон о поправке в Конституцию был принят Госдумой в среду, 11 марта. В тот же день закон был одобрен Советом Федерации. В четверг, 12 марта на внеочередном заседании закон будет рассмотрен Мосгордумой, так как некоторые положения нового закона могут вступить в силу только после одобрения законодательными органами субъектов РФ.