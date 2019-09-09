9 сентября. Mossovetinfo.ru – В первой половине 2020 года в Москве начнется эксперимент по выдаче электронных паспортов, сообщил в интервью «Известиями» вице-премьер Максим Акимов.



По словам Акимова, в электронном паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на смартфоне или мобильном телефоне. Первоначально эксперимент будет распространен на те услуги, где нет юридически значимых трансакций. В частности, с помощью электронного паспорта можно будет купить алкоголь или табачную продукцию.



В ходе эксперимента разработчики оценят насколько приложение защищено от мошенничества и попыток взлома.



Ранее сообщалось, что правительство России рассматривает возможность начать в 2021 году замену бумажных паспортов на электронные.