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Город (Москва и область)     09.09.2019 09:43

Электронные паспорта начнут внедрять в Москве в первой половине 2020 года

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Теги:  электронные паспорта  эксперимент  Москва 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – В первой половине 2020 года в Москве начнется эксперимент по выдаче электронных паспортов, сообщил в интервью «Известиями» вице-премьер Максим Акимов.

По словам Акимова, в электронном паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на смартфоне или мобильном телефоне. Первоначально эксперимент будет распространен на те услуги, где нет юридически значимых трансакций. В частности, с помощью электронного паспорта можно будет купить алкоголь или табачную продукцию.

В ходе эксперимента разработчики оценят насколько приложение защищено от мошенничества и попыток взлома.

Ранее сообщалось, что правительство России рассматривает возможность начать в 2021 году замену бумажных паспортов на электронные.


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Теги: 
электронные паспорта  эксперимент  Москва 

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