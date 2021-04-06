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Город (Москва и область)     06.04.2021 09:19

Электронные паспорта начнут выдавать в Москве с 1 декабря

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Теги:  МВД  электронные паспорта 

6 апреля. Mossovetinfo.ru — Электронные паспорта в Москве начнут выдавать с 1 декабря 2021 года, в а других российских регионах - по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года, сообщает RT со ссылкой на МВД РФ.

На первом этапе планируется выдать не менее 100 тысяч электронных паспортов, выдаваться они будут на добровольной основе. Какого-либо приоритетного порядка их получения не предусмотрено. Юридически электронные паспорта будут приравнены к обычным бумажным паспортам.

Электронный паспорт будет из себя представлять пластиковую карту, размером с банковскую. Карта будет снабжена российским чипом, на который будет записана та же самая информация, которая содержится в обычном бумажном паспорте. На самой карте разместят основные данные о носителе. Считать данные паспорта можно будет с помощью мобильного приложения.

Электронный паспорт будет защищен существенно лучше бумажного, помимо этого, появится возможность его быстрой блокировки в случае утраты.

Ранее сообщалось, что МВД намерено запустить в Москве пилотный проект по выдаче электронных паспортов до 1 декабря 2021 года.

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Карта места

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Теги: 
МВД  электронные паспорта 

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