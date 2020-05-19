20 мая. Mossovetinfo.ru – За сутки в Москве скончались 75 человек с подтвержденным заражением коронавирусом сообщает оперативный штаб.



Таким образом, в общей сложности от коронавируса в Москве умерли 1726 человек.



По последним официальным данным, в Москве выявлено 149 607 случаев заболевания. Вылечились 31 496 человек.