Другие материалы
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Город (Москва и область)
20.05.2020, 08:14
Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
20 мая. Mossovetinfo.ru – За сутки в Москве скончались 75 человек с подтвержденным заражением коронавирусом сообщает оперативный штаб. Таким образом, в общей сложности от коронавируса в Москв...
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Город (Москва и область)
19.05.2020, 18:50
Прогулки в Москве разрешат, когда будут выявлять «десятки и сотни» новых больных в сутки
19 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что прогулки в Москве разрешат только тогда, когда ежедневный прирост заболевших коронавирусом в столице б...
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Город (Москва и область)
19.05.2020, 18:32
Центры госуслуг «Мои документы» откроют 25 мая - Собянин
19 мая. Mossovetinfo.ru – Многофункциональные центры в Москве откроют в понедельник, 25 мая, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». По словам Собянина, соответствующе...