26 сентября. Mossovetinfo.ru – Две новые площадки для регистрации брака откроются для молодоженов в октябре, сообщается на портале mos.ru.



С октября к списку необычных мест, где можно зарегистрировать брак, добавятся старинный ресторан 1913 года на улице Рождественка, а также пространство «Лофт-холл» на берегу Москвы-реки, на улице Ленинская слобода.



Сообщается, что в ближайшее время в Москве планируется открыть еще четыре необычные площадки для регистрации брака. В настоящее время московские молодожены могут провести зарегистрировать брак на некоторых московских стадионах, на башнях «Москва-Сити», в исторических особняках и в парках.