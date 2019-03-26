26 марта. Mossovetinfo.ru – Президиум правительства Москвы включил в программу реновации жилья пятиэтажный дом 1963 года постройки, расположенный в Парусном проезде, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Во время голосования о включении дома в программу реновации, за это решение высказались 68% участников, то есть более двух третей жителей дома. Однако затем было проведено собрание собственников жилья, решение которого считается более приоритетным, по сравнению с голосованием. На собрании собственников жилья за включение дома в программу реновации высказалось только 32,64 процента участников. В результате дом не был включен в программу реновации.
После этого жители дома подали исковое заявление в суд, о признании недействительным результатов собрания собственников жилья. В ноябре 2018 года Тушинский районный суд Москвы удовлетворил иск, так как на собрании собственников жилья не было кворума, чтобы принимать решение о включении или исключении дома из программы реновации. Учитывая решение суда и результаты первого голосования, было принято решение включить дом в программу реновации.
Таким образом, в программу реновации жилья теперь включено 5173 дома. Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что жители порядка 20 домов готовят исковые заявления в суды, требуя включить их дома в программу реновации, заявляя, что часть подписей, против включения их домов в программу были поддельными, люди, якобы проголосовавшие против включения дома в программу реновации, не принимали участия в голосовании. Если суды примут доводы истцов, эти дома будут включены в программу реновации жилья.
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