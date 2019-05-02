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Город (Москва и область)     02.05.2019 15:43

Еще один парад трамваев пройдет в Москве в 2019 году

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Теги:  парад трамваев  трамваи  транспорт  Сергей Собянин  Собянин 

2 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве в 2019 году пройдет еще один парад трамваев. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге Twitter.

Первый парад трамваев, который является ежегодным, прошел в Москве 20 апреля. Он собрал более 250 тысяч человек. «Поэтому повторим парад еще раз - 13 июля, в День московского транспорта», - написал Собянин.

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Карта места

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Теги: 
парад трамваев  трамваи  транспорт  Сергей Собянин  Собянин 

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