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Город (Москва и область)     13.09.2021 11:01

Еще пять линий московского метро подключили к тестированию системы Face Pay

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Теги:  метро  метрополитен  Face Pay  тестирование  оплата проезда 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – К тестированию системы оплаты проезда с помощью биометрических данных Face Pay подключили еще пять линий московского метро, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Ранее тестирование системы запустили на Калужско-Рижской, Солнцевской, Арбатско-Покровской и Филевской линиях. Теперь к ним добавились Калининская, Таганско-Краснопресненская, Сокольническая, Замоскворецкая и Серпуховско-Тимирязевская линии.

Таким образом, система тестируется уже на 9 линиях московского метро - более половины от общего количества действующих линий.

Также расширяется группа тестировщиков системы. Поджать заявку на участие в тестировании можно на сайте московского метро.

Отмечается, что участники тестирования могут пользоваться акцией «Время ранних», которая позволяет удешевить поездку на метро, оплатив 23 рубля вместо 46.




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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Face Pay  тестирование  оплата проезда 

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