Еще пять линий московского метро подключили к тестированию системы Face Pay

13 сентября. Mossovetinfo.ru – К тестированию системы оплаты проезда с помощью биометрических данных Face Pay подключили еще пять линий московского метро, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Ранее тестирование системы запустили на Калужско-Рижской, Солнцевской, Арбатско-Покровской и Филевской линиях. Теперь к ним добавились Калининская, Таганско-Краснопресненская, Сокольническая, Замоскворецкая и Серпуховско-Тимирязевская линии.



Таким образом, система тестируется уже на 9 линиях московского метро - более половины от общего количества действующих линий.



Также расширяется группа тестировщиков системы. Поджать заявку на участие в тестировании можно на сайте московского метро.



Отмечается, что участники тестирования могут пользоваться акцией «Время ранних», которая позволяет удешевить поездку на метро, оплатив 23 рубля вместо 46.







