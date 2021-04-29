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Город (Москва и область)     29.04.2021 10:37

Еще пять социальных госуслуг перейдут в электронный вид с 30 апреля

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Теги:  госуслуги  электронные услуги 

29 апреля. Mossovetinfo.ru — С 30 апреля еще пять социальных госуслуг будут оформляться только в электронном виде, сообщается на портале mos.ru.

В электронный вид переводятся следующие услуги:

назначение региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам;
предоставление ежемесячной городской денежной выплаты ветеранам труда и ветеранам военной службы;
предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи ветеранам труда, ветеранам военной службы, а также одиноким пенсионерам;
назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;
предоставление мер социальной поддержки в денежном выражении или в виде социальных услуг.

Отмечается, что, если у человека возникнут проблемы с подачей заявления, в каждом офисе «Мои документы» есть зона электронных услуг, где специалисты помогут оформить заявление.

Ранее в электронный вид уже были переведены 7 социальных госуслуг. Социальные госуслуги предоставляются в электронном виде с 2012 года, а во время введенных из-за пандемии ограничений все они были доступны только онлайн.

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Теги: 
госуслуги  электронные услуги 

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