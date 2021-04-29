Еще пять социальных госуслуг перейдут в электронный вид с 30 апреля

29 апреля. Mossovetinfo.ru — С 30 апреля еще пять социальных госуслуг будут оформляться только в электронном виде, сообщается на портале mos.ru.



В электронный вид переводятся следующие услуги:



назначение региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам;

предоставление ежемесячной городской денежной выплаты ветеранам труда и ветеранам военной службы;

предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи ветеранам труда, ветеранам военной службы, а также одиноким пенсионерам;

назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;

предоставление мер социальной поддержки в денежном выражении или в виде социальных услуг.



Отмечается, что, если у человека возникнут проблемы с подачей заявления, в каждом офисе «Мои документы» есть зона электронных услуг, где специалисты помогут оформить заявление.



Ранее в электронный вид уже были переведены 7 социальных госуслуг. Социальные госуслуги предоставляются в электронном виде с 2012 года, а во время введенных из-за пандемии ограничений все они были доступны только онлайн.