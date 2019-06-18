18 июня. Mossovetinfo.ru – Мещанский, Медведковский и Гагаринский отделы ЗАГС начали регистрировать браки с иностранцами, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Ранее браки с иностранцами регистрировали во Дворце бракосочетания № 4 и в Шипиловском отделе ЗАГС. Однако в последнее время количество москвичей, которые желают зарегистрировать браки с иностранцами резко выросло, и два отдела ЗАГС просто не справлялись со всем поток заявлений, поэтому было принято решение начать регистрировать подобные браки еще в трех отделах ЗАГС.
По итогам прошлого года количество браков между москвичами и иностранцами составило около 10% от всех заключенных в Москве браков.
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