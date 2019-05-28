28 мая. Mossovetinfo.ru – Еще три предприятия Москвы получили статус промышленного комплекса, сообщает пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.



Статус промкомплекса получили крупнейшая в Москве фабрика косметической продукции Faberlic, Научно-производственное предприятие «ЭЛЕМЕР», которое занимается разработкой и производством контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также хлебокомбинат «Пролетарец».



Таким образом, количество промышленных комплексов в Москве выросло до 45. На этих предприятиях работает 50 тысяч человек.



Статус промышленного комплекса позволяет предприятию получит значительные налоговые льготы, а сэкономленные средства пустить на свое развитие. Так, ставка регионального налога на прибыль для промкомплекса составляет 12,5% вместо 17%, ставка налога на имущество составляет 2,2% от балансовой стоимости имущества, или 1,5% от кадастровой стоимости, льгота по земельному налогу сокращает ставку налога до 20% от начисленной суммы. Арендная ставка на землю составляет 0,3% от кадастровой стоимости, вместо 1,5% для остальных предприятий.



Статус промышленного комплекса присваивается на срок до 10 лет, при этом ежегодно статус необходимо подтверждать.