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Город (Москва и область)     18.08.2024 10:26

Эскалаторы на станции метро «Тверская» поочередно закроют на ремонт с 19 августа

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Теги:  Москва  метро  эскалаторы  ремонт  Тверская 

18 августа — Mossovetinfo.ru — Эскалаторы на станции метро «Тверская» поочередно закроют на ремонт с 19 августа по 30 сентября, сообщается на сайте Мосметрополитена.
«С 19.08.2024 по 30.09.2024 на станции «Тверская» (выходы № 1-6 и в переходе на Серпуховско-Тимирязевскую линию) поочерёдно закроют на ремонт эскалаторы», - сказано в сообщении.

Накануне в Москве, в метро на станции «Арбатская», из-за системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия, сработала гермодверь возле эскалаторов. При активации гермодвери на метро «Арбатская» никто не пострадал.

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Карта места

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Теги: 
Москва  метро  эскалаторы  ремонт  Тверская 

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