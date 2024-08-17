Эскалаторы на станции метро «Тверская» поочередно закроют на ремонт с 19 августа

18 августа — Mossovetinfo.ru — Эскалаторы на станции метро «Тверская» поочередно закроют на ремонт с 19 августа по 30 сентября, сообщается на сайте Мосметрополитена.

«С 19.08.2024 по 30.09.2024 на станции «Тверская» (выходы № 1-6 и в переходе на Серпуховско-Тимирязевскую линию) поочерёдно закроют на ремонт эскалаторы», - сказано в сообщении.



Накануне в Москве, в метро на станции «Арбатская», из-за системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия, сработала гермодверь возле эскалаторов. При активации гермодвери на метро «Арбатская» никто не пострадал.