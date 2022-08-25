Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в Москве 27 августа на более чем 120 площадках

25 августа. Mossovetinfo.ru - Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в Москве 27 августа на более чем 120 площадках, бесплатные показы отечественных и зарубежных фильмов будут проходить с 12:00 до 1:00, сообщают в горадминистрации.



«Всего к акции присоединятся больше 120 площадок, в том числе парки. Там можно будет послушать лекции, посмотреть игровые и документальные ленты», - сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.



Основная программа нынешнего года посвящена 95-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова.



Ретроспективу фильмов Эльдара Рязанова можно увидеть в кинотеатрах «Космос», «Салют», киноклубе «Эльдар», кинозале «Иллюзион», Российской государственной библиотеке, в музее-заповеднике «Коломенское», в лектории Зоологического музея МГУ, в музее «Автомобили мира» на территории завода «Кристалл».